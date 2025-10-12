La trama que ni el mejor guionista podría haber imaginado: Valentin Vacherot campeón en Shanghái

El 204º del mundo y proveniente de fase previa, logró su primer título ATP y se convirtió en el jugador con el ranking más bajo en ganar un Masters 1000.

El monegasco, Valentin Vacherot, 204º jugador mundial y procedente de la fase previa, se convirtió este domingo en el jugador peor clasificado en ganar un Masters 1000 al vencer en Shanghái a su primo francés Arthur Rinderknech (54º).

Vacherot, de 26 años, se impuso en una sorprendente final con un marcador de 7-6 (7/5), 4-6 y 6-3, levantando su primer título de esta categoría y la primera copa ATP de su carrera.

Este logro histórico marca un hito en el tenis profesional, al ser el tenista con el ranking más bajo en conquistar un torneo de la serie Masters 1000, superando cualquier expectativa al inicio del campeonato.

Además de este gran batacazo que dio el monegasco, a partir de mañana se convertirá en el nuevo Nº39 del mundo ya que con esta consagración avanzará 165 puestos en el ranking ATP y pasará a tener 1263 puntos.