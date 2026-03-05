Una camioneta atropelló a un perro y lo mató: buscan al conductor que se fugó

El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles en la zona norte de Mar del Plata.

Un perro fue atropellado en Aragón 4700, en el barrio Constitución y el conductor del vehículo, lejos de detenerse y atender al animal, huyó. La situación movilizó a un grupo de vecinos, que se encargaron de llevar al animal a una veterinaria.

El hecho fue dado a conocer por una proteccionista a través de las redes sociales y el dramático episodio causó total indignación entre sus seguidores, que repudieron la actitud del conductor de una camioneta Nissan Frontier negra, que según testigos del accidente, no contaba con chapa patente.

En la cuenta de Instagram “Patitas MDP” difundieron el video y aclararon que eran imágenes sensibles, debido a que se observa el momento en que la camioneta arrolla al can.

“Buenos días, rescaté al perro y lo lleve a la veterinaria Go Vet, nos atendieron muy bien. Está internado aún. La camioneta era una Nissan Frontier negra, lamentablemente no tenía patente. Obvio que escapó como una rata”, posteó ayer Mariano, el joven que se encargó de brindarle al animal las primeras atenciones.

Hoy al mediodía, el hombre tuvo que dar la peor de las noticias. “Lamentablemente Aragón no logró pasar la noche”, contó y en las redes se multiplicaron de comentarios llenos de angustia.

El perro había sufrido la fractura de su cadera y de sus dos patas delanteras, además de lesiones internas. Laura, referente de “Patitas MDP” contó que decidió difundir el caso para concientizar acerca de la responsabilidad de los conductores ante este tipo de accidentes. “Le pusimos Aragón porque fue en esa calle donde estaba. Era un perro en situación de calle. Con Mariano y su mamá lo cuidamos y al menos logramos que llegue a la veterinaria, sea atendido y sufra lo menos posible y no muera solo en la calle abandonado”, dijo.

“El conductor no le importo nada, no frenó. Tampoco tenía patente”, lamentó.