Habló la agenciera que vendió el Quini millonario en Mar del Plata: qué se sabe del ganador.

El sorteo del Quini 6 realizado este domingo dio como ganador de la modalidad "Sale o sale" a un marplatense que se transformó en el afortunado beneficiario de más de 100 millones de pesos. Horas después, se conocieron detalles sobre el premio desde la agencia que lo vendió.

Se trata de "La guitarrita", local ubicado en Alberti al 3800, cuya responsable (Lorena) ya colocó el cartel ganador en la vidriera esta mañana.

El local está ubicado en Alberti al 3800 y es la primera vez que vende un premio mayor ganador.

"Es la primera vez que ganamos un premio mayor así en esta agencia", contó a 0223 y agregó: "Por supuesto que nos da mucha alegría porque que salga un premio en la agencia atrae más clientes".

Si bien la noticia se dio a conocer en las últimas horas del domingo, rápidamente se difundió en la ciudad la novedad de que el ganador provenía de Mar del Plata, junto con los otros dos afortunados (de Santa Fe y Formosa).

Sin embargo, la persona aún no se presentó en la agencia y hay mucha expectativa sobre su identidad. "Todavía no apareció. Yo espero que sea un vecino conocido y más que nada que sea alguien que lo necesite", reconoció Lorena.

Por el momento, la certeza son los números que salieron: el 17, 33, 01, 25, 06 y 12. El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 6.300 millones de pesos.