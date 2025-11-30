Salvaje robo: seis ladrones lo atacaron, lo balearon y casi lo atropellan con su propio auto

Ocurrió el sábado a la tarde en San Justo, en el partido de La Matanza.

Un hombre fue brutalmente atacado por un grupo de ladrones que lo interceptó al estilo “piraña” cuando estacionó su auto en San Justo, en el partido de La Matanza.

El violento robo ocurrió este sábado, cerca de las 16, en Malabia y Guatemala, donde la víctima fue abordada por seis delincuentes armados que bajaron de una camioneta azul.

Una cámara de seguridad grabó la totalidad del episodio. En las imágenes se puede observar la llegada del vehículo blanco, que se detiene lentamente, detrás de otro. En el fondo, aparece una camioneta azul que pasaba por la esquina y, al parecer, sus ocupantes percibieron el movimiento y decidieron cambiar el trayecto. Enseguida, doblaron y se pusieron a la par de la víctima.

De la camioneta se bajaron seis ladrones que, de forma intempestiva y simultánea, se abalanzaron sobre el dueño del coche blanco, mientras lo apuntaban y le abrían la puerta del conductor y del acompañante.

Al parecer, el sujeto intentó resistirse y se negó a dejar su auto. Tal vez, como reflejo, intentó acelerar. Sin embargo, lo detuvo el auto que estaba adelante suyo. En ese momento, los delincuentes lo obligaron a salir a la fuerza, con tironeos y fuertes golpes en la cabeza. Además, le dispararon.

La secuencia que sigue lo muestra rengueando en el medio de la calle. Sin más, algunos de los ladrones regresaron a la camioneta azul en la que habían llegado y otros abordaron el auto para escapar. En la huida, el delincuente, que quedó al mando del volante del vehículo robado, casi atropella a su propietario, que debió ser asistido por vecinos.

Asimismo, al instante se ve a un colectivo pasar por la escena sin percatarse, sus pasajeros ni el chofer, lo que había ocurrido segundos antes.

El video del hecho se viralizó en redes sociales, luego de que una allegada al hombre asaltado lo compartiera con el fin de recuperar los documentos que se llevaron los asaltantes. “Siguen robando en el barrio con los dos autos”, advirtió la autora del posteo en Facebook.

El caso quedó a cargo de la UFI N°6 de La Matanza, a cargo de Mariana Sogio. Fuentes judiciales indicaron que la víctima fue trasladada al Hospital Paroissien con un impacto de bala, donde lo atendieron y permanece fuera de peligro.

Por último, el auto robado ya fue hallado, como así también la camioneta en la que se movilizaban los delincuentes.