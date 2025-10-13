Sorpresa: un marplatense ganó el Quini 6 y se llevó más de 100 millones de pesos
El sorteo se realizó este domingo y en total fueron tres los ganadores. Qué números fueron los afortunados.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un apostador de Mar del Plata se convirtió en uno de los tres ganadores del sorteo del Quini 6 realizado el domingo 12 de octubre de 2025, generando sorpresa e incertidumbre a la vez entre los agencieros locales.
De acuerdo a los datos oficiales, tres apostadores se hicieron acreedores del millonario premio, repartiéndose más de 306 millones de pesos. De esta manera, el marplatense se lleva un total de $102.115.012 en la modalidad “Siempre Sale”.
Los otros dos ganadores fueron registrados en Armstrong (Santa Fe) y Formosa Capital, y cada uno recibió el mismo monto.
Hasta el momento, no se ha informado la identidad del ganador marplatense ni la agencia donde se vendió el boleto.
Qué números salieron
Los números que salieron fueron el 17, 33, 01, 25, 06 y 12. Hubo 3 ganadores con 6 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 102 millones de pesos.
El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 6.300 millones de pesos.
Leé también
Temas
Lo más
leído