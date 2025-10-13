Sorpresa: un marplatense ganó el Quini 6 y se llevó más de 100 millones de pesos

Un apostador marplatense ganó el Quini 6 y se llevó más de 100 millones de pesos. Foto: archivo 0223.

Un apostador de Mar del Plata se convirtió en uno de los tres ganadores del sorteo del Quini 6 realizado el domingo 12 de octubre de 2025, generando sorpresa e incertidumbre a la vez entre los agencieros locales.

De acuerdo a los datos oficiales, tres apostadores se hicieron acreedores del millonario premio, repartiéndose más de 306 millones de pesos. De esta manera, el marplatense se lleva un total de $102.115.012 en la modalidad “Siempre Sale”.

Un apostador marplatense ganó el Quini 6 y se llevó más de 100 millones de pesos. Foto: archivo 0223.

Los otros dos ganadores fueron registrados en Armstrong (Santa Fe) y Formosa Capital, y cada uno recibió el mismo monto.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad del ganador marplatense ni la agencia donde se vendió el boleto.

Qué números salieron

Los números que salieron fueron el 17, 33, 01, 25, 06 y 12. Hubo 3 ganadores con 6 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 102 millones de pesos.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 6.300 millones de pesos.