Un terreno donado, una cárcel de máxima seguridad y reflejo de una época: hace 45 años, se inauguraba el penal de Batán

“En 1914 la ciudad de Mar del Plata ocupaba el décimo lugar de las ciudades más grandes del país y, además, el partido de General Pueyrredón, contaba con un 85,7% de población urbana y un 47,1% de población extranjera”, sostiene Juan Ignacio Iñurrieta en su artículo “La cárcel de los suburbios marplatenses”. Hace 45 años, se inauguró la Unidad Penal XV, pensado como un penal de máxima seguridad, con una capacidad para 800 internos con el objetivo de reinsertar a la población carcelaria a la sociedad con oficios adquiridos que les permita abandonar el mundo del hampa y una arquitectura modelo.

La historia de la creación del Complejo Penitebciario tal como lo conocemos hoy se remonta a febrero de 1955 cuando se inauguró el Departamento Judicial de Mar del Plata, llamado Palacio de Tribunales. Hasta entonces, según consta en los documentos de la época, todos los trámites relacionadas con la Justicia se realizaban en la ciudad de Dolores, dónde “caían” más de la mitad del departamento Judicial Sud.

Con la creación del Departamento Mar del Plata comenzó a plantearse la necesidad de contar con una cárcel cercana a la ciudad para resolver entre otras cuestiones la falta de una aplicación rápida de una condena y la situación de los familiares de los condenados que debían realizar largas distancias para visitar a su familiar

Según consta en la edición del 29 de noviembre de 1980 del Diario la Capital, hasta la inauguración del penal local, los detenidos en Mar del Plata y la zona eran trasladados a las unidades penitenciarias de Dolores, La Plata, Azul y San Nicolás.

Para la construcción del Penal, la municipalidad de General Pueyrredon donó a la Provincia de Buenos Aires los terrenos ubicados en el kilómetro 9 de la Ruta 88 con una superficie total de 493.110 mts2. De acuerdo al informe, la construcción se completó en cuatro etapas

Según consta en la edición del 30 de noviembre de 1980, durante el acto inaugural las autoridades enfatizaron la importancia de contar con un establecimiento modelo “sin género ni precedentes por todos los adelantos tecnológicos con los que contaba el establecimiento”.

Es que el Penal, diseñado para alojar a 800 internos, contaba con dieciséis pabellones divididos en dos sectores: uno de máxima y otro de media seguridad con estructura mixta surgida de la fusión de los sistemas clásicos “panóptico” con el “doble peine” y “poste telefónico” con el objetivo de poder observar a todos los internos desde las alturas sin que ellos se sientan observados.

Cada celda dentro de los pabellones contaba con camas de hormigón, mesada de material, “nichos” que oficiaban de armarios e iluminación natural con ventanas angostas. Entre los pabellones se ubicaban los patios de recreo, divididos en dos por un muro. Además contaba con biblioteca, canchas de futbol y básquet, escuela con capacidad para 150 internos y hospital con 25 plazas, sala de rayos x y de internación.

La UP XV hoy

Al 17 de septiembre de 2025, la Unidad Penal, cuenta con una superpoblación del 12.98%. Según se desprende del informe al que tuvo acceso 0223, del total de los internos, casi la mitad no tiene condena firme.

De acuerdo a los datos del censo poblacional, la mayoría de los internos tienen entre 31 y 40 años y la franja etaria que sigue en cantidad de detenciones es la que va hasta los 50 años. Mientras que, según las estadísticas, la mayoría de los internos está dentro del Penal por Delitos contra la propiedad, contra la persona y contra la seguridad pública e integridad sexual.

En tanto, entre los internos que cumplen condena, la mayoría lo hace por robo agravado, lo siguen las causas por homicidio, abuso sexual, infracción a la ley de estupefacientes y encubrimiento. Los delitos menos condenados son tenencia de armas amenaza y robo.