Ahora podemos elegir cómo despedir a nuestras mascotas en Mar del Plata: el patio de casa ya no es la única opción

“El perro es el mejor amigo del hombre”, una frase tan repetida pero no por eso irreal, sigue siendo hasta el día de hoy una verdad absoluta. Con ese discurso, que se remonta a 1870, un abogado logró que le paguen 50 dólares a un granjero estadounidense que había sufrido la pérdida de su fiel compañero a manos de su vecino. Las palabras del letrado fueron tan conmovedoras y ciertas que la frase quedó inmortalizada y se convirtió en un dicho popular difícil de separar de la lengua.

Un siglo y medio después, las mascotas -sean perros o gatos- se han vuelto más que los mejores amigos del humano, llegando en algunos casos a formar una relación paternofilial. Hay quienes les hablan como bebés y duermen con ellos, y otros que marcan mayor distancia, aunque en ambas ocasiones su amor y lealtad es innegociable.

Entonces, cómo no vamos a despedirlos del mismo modo que a las personas, si en este mundo existen aquellos que tratan mejor a los animales que a sus pares y animales que son mejores personas que las personas. El entierro y la cremación, dos prácticas antiguas, hace tiempo que son utilizadas en mascotas, pero en Mar del Plata solo existe un lugar para la segunda opción.ant

Este servicio es brindado por el cementerio privado Los Robles y "se efectúa en una estructura edilicia especialmente construida para una respetuosa despedida, tanto para perros como gatos", según le comentaron desde la entidad a 0223.

"Estas cremaciones son individuales y se realizan en un horno crematorio que cumple con todas las reglamentaciones de preservación ambientalista, exclusivo para mascotas", indicaron, al mismo tiempo que destacaron que se trata de "un servicio de excelencia sin esperas ni dilaciones en el marco del respeto debido, con la asistencia y contención que las circunstancias demandan".

Una alternativa al entierro en el patio de casa

Aunque a partir del 2010 comenzó a popularizarse en Argentina, "el crematorio de mascotas comenzó a funcionar desde julio de este año en Mar del Plata" y de acuerdo a sus impulsores, "la idea nace de la necesidad de la comunidad de poder despedir a nuestros fieles compañeros con la calidez y el respeto que ellos merecen".

A cinco meses de su implementación en la ciudad, la respuesta a nivel local "fue cálida, positiva y de agradecimiento por brindar un servicio esencial que no se encontraba disponible" y que era tan necesario como buscado por quienes deseaban despedir a ese integrante de la familia de una forma distinta a la tradicional.

Además, desde Los Robles expresaron que "las familias que utilizaron el servicio valoraron la calidez y empatía en la atención", y remarcaron que trabajan "incansablemente" para brindar "un servicio de excelencia acorde a la situación". Y por último, se mostraron agradecidos con la recepción, ya que "a partir de la difusión y conocimiento del servicio, la demanda ha sido creciente dentro de la comunidad".

"Consideramos que, actualmente, las mascotas constituyen un miembro invaluable en los grupos familiares y que realizar una ceremonia de despedida puede dar consuelo o sentido de continuidad", cerraron fuentes del cementerio privado.

Físicamente, reducir el cuerpo a simples cenizas, y simbólicamente, la liberación del alma o la preservación para honrar a los muertos y, por qué no, para cargarlos siempre con nosotros, al menos hasta que nosotros seamos una ceniza más esparcida en alguna parte del mundo.

Sea por el motivo que sea, el hecho de elegir si permanecer en el fondo de la tierra, por encima, en un frasco o volando por los aires es suficiente para que la cremación aparezca como una opción más y así, decidir qué ser después de ser, tanto para nosotros como para esas cuatro patas que adoramos. Ese otro camino ahora existe y sí, también en nuestra Mar del Plata.