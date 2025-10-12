Resultados y ganadores del Quini 6: sorteo del domingo 12 de octubre

El sorteo número 3313 del Quini 6 de este domingo 5 de octubre puso en juego esta noche un pozo de más de 5.900 millones de pesos, con cerca de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.600 millones de pesos, ya que en esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos el miércoles pasado y el pozo empezó a crecer. Los números que salieron fueron el 43, 06, 29, 16, 25 y 04. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 701 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron el 43, 12, 18, 00, 28 y 29. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 12 de octubre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este domingo un pozo de más de 3.093 millones de pesos en premios, el más importante de la noche, ya que esta semana no hubo ganadores con los seis aciertos y el pozo siguió creciendo para el de esta noche. Los números que salieron fueron el 37, 09, 34, 12, 01 y 02. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el sorteo de mitad de semana.

El sorteo del Siempre Sale del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 6.300 millones de pesos. Los números que salieron fueron el 17, 33, 01, 25, 06 y 12. Hubo 3 ganadores con 6 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 102 millones de pesos.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 6.300 millones de pesos.