Estaban tomando cerveza, se peleó con un compañero de trabajo y lo asesinó de un escopetazo

Una violenta discusión entre dos amigos terminó en tragedia en la localidad misionera de Comandante Andresito. Un hombre de nacionalidad brasileña fue asesinado de un disparo mientras bebía alcohol con otros trabajadores rurales en un predio del paraje Urugua-í. La víctima fue identificada como Jorge Lizandro Da Silva, de 28 años, quien murió en el acto tras recibir una herida de arma de fuego. Posteriormente, la Policía detuvo al presunto autor del crimen y a un cómplice, además de secuestrar el arma utilizada.

El hecho ocurrió durante la madrugada de ayer en un terreno ubicado entre los lotes 77 y 78, dentro de una zona rural de difícil acceso. Según las primeras investigaciones, Da Silva y otro empleado rural, identificado como Diego G., de 34 años, comenzaron a discutir mientras compartían bebidas alcohólicas. En medio del altercado, el sospechoso habría tomado una escopeta calibre 28 de fabricación casera y efectuado un disparo que impactó en la víctima, provocándole la muerte inmediata.

Efectivos de la Comisaría local arribaron al lugar tras ser alertados por otros trabajadores que presenciaron el hecho. Los testigos brindaron datos clave que permitieron reconstruir la secuencia y señalar al presunto homicida, quien se dio a la fuga hacia un lote cercano luego del ataque. Los efectivos, además, constataron el deceso del hombre y comenzaron un operativo cerrojo en la zona para dar con el agresor.

Horas más tarde, los uniformados lograron detener a Diego G. y a otro joven, identificado como Lucas Damián R., de 22 años, sospechado de haberlo ayudado a escapar. En poder de los detenidos, las fuerzas de seguridad secuestraron el arma casera con la que se habría cometido el crimen: por lo pronto, será sometida a peritajes balísticos en las próximas horas para confirmar su utilización.

El caso quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N°3 de Puerto Iguazú, con intervención del personal de la Comisaría de Comandante Andresito, dependiente de la Unidad Regional V. Las autoridades continúan tomando declaraciones a los testigos y recabando evidencia para determinar las causas de la pelea y establecer la responsabilidad de los involucrados.