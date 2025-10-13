Estaba "en cuero" y a los gritos en el centro: terminó en la comisaría

El hombre estaba en cuero realizando disturbios en el centro.

Un hombre de 45 años que el domingo a la noche se encontraba realizando disturbios en el centro fue aprehendido por personal de Prefectura Naval Argentina y trasladado a la comisaría primera.

Autoridades policiales informaron que el hecho se registró en la zona de Diagonal Pueyrredón y Belgrano dónde el sujeto se puso agresivo con los comerciantes de la zona.

Los prefectos redujeron al hombre que se había sacado algunas prendas de vestir y lo trasladó a la dependencia donde labraron las actuaciones de rigor.

Si bien desde la fiscalía de Flagrancia no se tomaron medidas, la contravención fue remitida a la Justicia Correccional que dispuso su libertad bajo caución juratoria.