Cambios en las tarjetas de crédito: cómo funciona Click to Pay, el nuevo sistema de Visa y Mastercard para pagar

Visa y Mastercard presentaron este año un nuevo sistema de pagos denominado Click to Pay, diseñado para agilizar y asegurar las transacciones online. La tecnología busca eliminar la necesidad de ingresar los datos de la tarjeta en cada compra, simplificando la experiencia del usuario. Esta innovación representa un avance significativo para el ecosistema de comercio electrónico en Argentina.

Este método opera con tecnologías avanzadas como la tokenización y la autentificación, lo que garantiza un proceso de checkout más eficiente y seguro. El objetivo principal es reducir las posibilidades de fraude en las operaciones digitales. La herramienta permite que las compras se realicen de manera más fluida.

La implementación de Click to Pay no solo fortalece la seguridad, sino que también impulsa mejoras significativas en las tasas de conversión y disminuye el abandono de carritos de compra, lo que beneficia a los comercios. Además, incrementa las tasas de aprobación bancaria para los usuarios, facilitando las transacciones.

La herramienta promete operaciones más rápidas, seguras y simples

La única información que solicita es el correo electrónico o número de teléfono celular para encontrar las tarjetas vinculadas a la tecnología Click to Pay.

Cómo pagar con Click to Pay

Para concretar una compra utilizando esta nueva modalidad, los usuarios deben seguir un procedimiento sencillo:

Registrar una tarjeta de pago.

Buscar el ícono de Click to Pay durante el proceso de compra.

Escribir la dirección de correo electrónico.

Confirmar la identidad del usuario.

Elegir la tarjeta deseada.

Completar la transacción.

En síntesis, la implementación de Click to Pay por parte de Visa y Mastercard redefine las compras online en Argentina, priorizando la seguridad y la simplicidad. Este avance tecnológico busca ofrecer una experiencia más fluida y confiable, marcando un hito en la evolución de los sistemas de pago digital