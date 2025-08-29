Increíble: le ofrecieron sexo a un camionero, se negó y le robaron las tarjetas de crédito

Un grupo de efectivos de la Policía Motorizada de Metán logró la detención de una pareja acusada de ofrecerle sexo a un camionero y luego robarle algunas de sus pertenencias. El hecho se produjo durante la madrugada en un estacionamiento ubicado al oeste de la ruta nacional 9/34, en la zona urbana de la localidad salteña. En principio, en el sector se detuvo un conductor a descansar.

La intervención de los motoristas se inició cuando realizaban un patrullaje de prevención por la zona y fueron alertados por el transportista, quien les dijo que estaba haciendo tareas de limpieza del rodado cuando llegó una pareja que le ofreció servicios sexuales. Por lo pronto, los involucrados eran un chico oriundo de la ciudad local y una joven con origen en Rosario de la Frontera.

Si bien el camionero se negó, aduciendo que estaba ocupado, a los pocos minutos observó que los sospechosos salieron corriendo. Después, notó que entre sus pertenencias le faltaba un bolso negro en el que tenía sus documentos y tarjetas de crédito, entre otros elementos importantes. Con las características de los presuntos autores, los motoristas comenzaron a buscarlos.

Luego, pudieron establecer que habían ingresado a una vivienda en la zona del barrio Los Laureles, ubicado al oeste de Metán, en un sector de serranías. En ese sitio detuvieron a la pareja y lograron recuperar las pertenencias del chofer, mientras que los acusados fueron trasladados a una dependencia en un móvil policial. Según los propios vecinos, desde hacía tiempo que los imputados venían cometiendo varios delitos en la localidad.