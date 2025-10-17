SUPLEMENTOS
Parto

"Nos arrodillamos y comenzamos a asistirla": qué dijeron las policías parteras

Las efectivos policiales dieron detalles de cómo fue el parto en plena vía pública.

17 de Octubre de 2025 15:46

Por Redacción 0223

Dos mujeres policías asistieron este viernes a una mujer en situación de calle que dio a luz en plena vía pública, en una intervención que conmovió a todo el personal presente.

El hecho ocurrió cerca de las 11.30 en Grecia y Garay, cuando un llamado al 911 alertó sobre una mujer embarazada que estaba por parir. Al lugar acudieron agentes del Comando de Patrullas y de la Comisaría 12ª, quienes encontraron a la mujer –de unos 40 años– con trabajo de parto avanzado.

En diálogo con 0223, la Sargento Daniela Sassi, una de las policías que participó del operativo junto a su compañera, Sargento Joana Lazarte, contó cómo fue el momento.

“Nos hacían señas porque había una persona que gritaba. Cuando llegamos, la señora estaba por dar a luz. Nos arrodillamos y comenzamos a asistirla, le dimos la mano, llamamos a la ambulancia y el médico nos dijo que el parto iba a ser ahí mismo, entre los cartones, porque era una persona en situación de calle”, relató.

La sargento agregó que trabajaron junto a otra compañera, la Sargento Figueroa, para acompañar a la mujer durante todo el proceso.

“Mi compañera le sostuvo la panza, yo la mano, y seguimos todas las indicaciones del médico hasta que el bebé nació sin problemas”, expresó.

El niño, que recibió el nombre de Marcos, fue atendido de inmediato por personal del Same y se encuentra en buen estado de salud.

