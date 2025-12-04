Iba borracho, chocó a una mujer y huyó: escandalosa persecución en la costa

El hombre de 54 años fue perseguido por la costa.

Un hombre de 54 años protagonizó este miércoles por la tarde un grave episodio vial en Mar del Plata: chocó a una mujer que manejaba un Chevrolet Cruze sobre la avenida Patricio Peralta Ramos, escapó y debió ser perseguido.

El hecho ocurrió alrededor de las 19, cuando el Renault Kwid que conducía el hombre impactó en la parte trasera del otro vehículo a la altura de Peña y la costa. Tras la colisión, lejos de detenerse, el conductor aceleró y se dio a la fuga, lo que motivó que agentes municipales de Tránsito iniciaran una persecución mientras daban aviso a la Comisaría Novena.

El operativo terminó en la intersección de Gascón y Mendoza, donde lograron interceptarlo y constatar una serie de irregularidades que agravaron aún más la situación. Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue de 2.07 gramos por litro de alcohol en sangre, más de cuatro veces el máximo permitido. Además, verificaron que el vehículo tenía el seguro vencido.

Los agentes labraron las infracciones correspondientes, dieron intervención al Juzgado de Faltas en turno y procedieron al secuestro del Renault Kwid, que quedó alojado en el playón municipal de Tránsito.

Lo atraparon con una enorme cantidad de alcohol en sangre.

La mujer que conducía el Chevrolet Cruze no sufrió lesiones, aunque su vehículo terminó con daños en la parte trasera.