Terrible: tuvieron sexo frente a una escuela repleta de estudiantes y generaron un escándalo

Un episodio insólito generó alarma en la Casa del Bicentenario de La Banda, dentro de la provincia de Santiago del Estero, donde una pareja fue descubierta manteniendo relaciones sexuales frente a una ventana que daba directamente a un aula llena de estudiantes. El hecho ocurrió durante una clase y el acto de cierre de un programa de capacitación, lo que agravó la sorpresa y el malestar general. La escena fue visible desde el aula de computación, donde los alumnos desarrollaban sus actividades. La exposición pública del acto provocó indignación entre docentes y participantes.

La directora de la institución, de apellido Olivera, fue la primera en advertir lo que estaba ocurriendo e inmediatamente dio aviso al sistema de Alerta Banda. La rápida comunicación permitió activar un protocolo de intervención para evitar que la situación se prolongara. La visibilidad del episodio motivó la urgencia de la denuncia interna, y desde la escuela remarcaron la preocupación por la vulneración del espacio.

Afortunadamente, no se registraron incidentes posteriores.

Minutos después, personal de seguridad municipal llegó al lugar para intervenir. Al arribar, identificaron a los involucrados: un joven de 25 años y una chica de 18, quienes se encontraban en un sector del edificio con total acceso visual desde el aula. Tras confirmar sus identidades, los agentes les ordenaron retirarse de inmediato. El objetivo principal fue frenar la exposición ante los chicos y evitar que se produjeran disturbios mayores.

Una vez despejada la zona, las autoridades continuaron recabando información para elevar un informe formal sobre lo sucedido. Si bien no se registraron incidentes posteriores, la comunidad educativa expresó su malestar por la falta de respeto hacia el espacio institucional. La Municipalidad destacó la acción de las fuerzas de seguridad, que permitió avanzar con celeridad.