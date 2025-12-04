Aceptaron la licencia de Montenegro: ¿Cuándo asume Agustín Neme como intendente interino?

Montenegro se toma licencia porque se ausentará de Mar del Plata por más de cinco días, según el planteo oficial.

El Concejo Deliberante aceptó este jueves la licencia presentada por el intendente Guillermo Montenegro, quien dejará Mar del Plata para asumir como senador provincial por la Quinta Sección, tras haber sido electo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

La licencia tiene fecha de iniciación el 10 de diciembre, momento en que el concejal Agustín Neme (Pro) asumirá como intendente interino, en un permiso que no tiene fecha de finalización. El cargo corresponde al edil del Pro en su condición de primer concejal en la lista por la que Montenegro resultó electo intendente en 2023, tal y como lo dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM). A partir de hora, como primera suplente quedará la segunda de aquella nómina, la radical Marianela Romero.

El planteo de la salida de Mar del Plata surge de la propia presentación de Montenegro, ya que sustentó su pedido en el Artículo 108° Inciso 13 de la LOM, el cual establece que un intendente deberá pedir licencia en caso de ausentarse de la ciudad por un plazo mayor a cinco días.

Agustín Neme, presidente del bloque del Pro, asumirá como intendente interino.

Dicho artículo es el que se suele utilizar para cuando un jefe comunal debe ausentarse de la ciudad durante ese tiempo ya sea por tareas propias de su cargo o por vacaciones, entre otros motivos. En tanto, el Artículo 7° de la propia LOM dispone la incompatibilidad de “las funciones” de intendente y senador, lo que se entiende se sortea con una licencia, ya que si bien se retiene la titularidad de ambos cargos, solo se ejercen las funciones de uno de ellos.

El pedido de licencia en lugar de una renuncia abre distintas interpretaciones sobre los motivos de dicha decisión, ya que de esta manera Montenegro podrá volver a asumir las funciones de intendente de aquí hasta el 10 de diciembre de 2027.

Montenegro llegará al Senado tras ganar las elecciones en la Quinta Sección por la lista de La Libertad Avanza.

Por un lado, se especula que de este modo el referente provincial del Pro podría eventualmente regresar a la intendencia de una de las principales ciudades de Argentina, para desde allí tener una mayor proyección pública de cara a una candidatura en 2027. El Senado provincial no solo es un espacio con escasa trascendencia, sino que además allí el gobierno de Kicillof tendrá una mayoría propia, limitándose aún más el desenvolviendo de referentes opositores.

Asimismo, una segunda lectura, que no necesariamente contrasta la anterior sino que podría complementarla, indica que el pedido de licencia también debe leerse en razón de una señal de Montenegro hacia la interna del gobierno marplatense. Bajo el rol de intendente interino, Neme tendrá menos vuelo propio y la injerencia del senador provincial será aún mayor a la que ya tiene como jefe político del espacio.