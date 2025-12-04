Abusó a sus hermanas cuando eran menores: 20 años de prisión

Un hombre acusado de abusar sexualmente de sus dos hermanas cuando eran menores fue condenado a 20 años de prisión tras el juicio que se realizó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3.

Tras la decisión de los jueces Fabián Luis Riquert, Juan Manuel Sueyro y Federico Wacker Schroder, F.R.A. fue trasladado nuevamente al complejo penitenciario de Batán.

Los jueces absolvieron al hombre de 33 años por el primero de los hechos al considerarlo prescripto y lo hallaron culpable por un hecho de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y otro por por abuso sexual con acceso carnal agravado por haberle provocado un grave daño en la salud mental a la víctima y por el vínculo.

Según la hipótesis que planteo la fiscal Florencia Salas, los abusos comenzaron cuando una de sus hermanas tenía 5 años y la otra 11 y se dieron en la vivienda que compartían.

El Tribunal descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y considero atenuante la falta de antecedentes penales. En cuanto a los agravantes tuvo en cuenta la corta edad de las víctimas, la duración extendida en el tiempo de los hechos y la extensión del daño causado.

En la sentencia los jueces señalaron que el vencimiento de la pena impuesta va a operar el 17 de agosto de 2043.