Trágico allanamiento: balearon a un policía durante un operativo y está grave

Un policía de la Dirección General de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas fue baleado en la cabeza durante un operativo y se encuentra internado en grave estado.

El hecho sucedió este mediodía en Termas de Río Hondo y Rawson, donde el efectivo policial se encontraba realizando un allanamiento.

Por razones que aún son materia de investigación, la víctima recibió un disparo en el cráneo por lo que debió ser trasladado en un patrullero al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Mientras realizan los peritajes correspondientes en el lugar del hecho, se espera un nuevo parte de salud del hombre que continúa internado en terapia del hospital.

