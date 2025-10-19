Se hacían pasar por policías para robar casas: les dictaron la prisión preventiva

En línea con el pedido que hizo el fiscal Mariano Moyano, la Justicia de Garantías convirtió en prisión preventiva la detención de los dos sujetos que se hacían pasar por policías para asaltar viviendas y que fueron detenidos tras una extensa persecución hace casi un mes cuando circulaban en una camioneta robada.

El Juez de Garantías Gabriel Bombini dispuso que Claudio Alberto Di Scala y Marcelo Fabián Salinas sigan alojados en el complejo penitenciario de Batán imputados de los delitos de resistencia a la autoridad, violación de domicilio, encubrimiento en concurso ideal con supresión de la numeración identificatoria y encubrimiento que concurren entre sí en forma material. En el caso de Salinas está acreditado de manera provisional la comisión del delito de usurpación de autoridad, títulos u honores.

Para el magistrado la medida de coerción personal solicitada por el Ministerio Público Fiscal, encuentra su justificación en una serie de pautas que sustentan los riesgos procesales, los mismos que se consideraron al momento de rechazar excarcelación instada por la defensa.

La camioneta tenía pedido de secuestro.

“Así, cabe anotar la existencia de una pesquisa de reciente inicio con múltiples medidas investigativas pendientes de realización, que, incluso, podrían derivar en nuevas imputaciones, y con posibilidad cierta de entorpecimiento por parte de los causantes, debiendo destacarse en el sentido indicado la existencia de un coautor actualmente prófugo”, sostuvo Bombini.

En el caso de Salinas, además, el Registro Nacional de Reincidencia confirmó que posee sentencias condenatorias anteriores y que la última fue impuesta por en julio de 2020 a cuatro años de prisión como coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el empleo de arma apta en grado de tentativa.

Elementos secuestrados.

Cuando los sujetos de 35 y 42 años declararon en fiscalía señalaron que subieron a la Nissan Frontier porque el conductor les pidió que lo acompañaran a dar una vuelta para probar el rodado al que le había hecho un cambio de filtros y aceite.

Siempre de acuerdo a su versión, se asustaron cuando vieron un patrullero y por eso se dieron a la fuga. Tras un operativo cerrojo en el que participaron móviles del Comando de Patrullas, comisarías y grupos operativos de la DDI, fueron aprehendidos en inmediaciones de la calle Cerrito y la 85.

Uno de los detenidos.

El vehículo quedó secuestrado y en la requisa secuestraron dos camperas de Policía de la Provincia de Buenos Aires de color azul y verde flúo, una con jerarquía pectoral de Sargento; una campera de color azul con inscripción pectoral y en la espalda que reza "POLICIA" con jerarquía Oficial Ayudante; un chaleco antibalas sin numeración visible con una sola placa, dos guantes negros, dos cuellos cubre boca, gorra visera negra, llave francesa, destornillador y dos pinza corta candados.

Una de las hipótesis de trabajo es que son los mismos sujetos que vestidos de policías cometieron al menos tres entraderas en cuatro días en las que robaron 20 mil dólares, 2 millones de pesos, celulares, un auto y armas de fuego.