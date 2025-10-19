Alerta por fuertes vientos en el sudeste bonaerense: cómo estará el tiempo este lunes en Mar del Plata

Con gran parte del sudeste de la provincia de Buenos Aires bajo alerta amarilla por pronóstico de fuertes vientos, Mar del Plata y la zona no estará exenta de las fuertes ráfagas que se esperan para gran parte de este lunes.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para mañana se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y tiempo fresco a templado. La temperatura rondará entre los 12 y 22 grados centígrados.

El tiempo para este lunes

El organismo emitió un alerta amarillo por viento que rige para gran parte del sudeste bonaerense. Sin embargo, por el momento no se incluyó a General Pueyrredon sobre el área afectada. No obstante, durante la primera parte del día las ráfagas podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora.

El viento se mantendrá regular del sector norte. Esta misma masa de aire cálido permitirá sostener las temperaturas durante los próximos días por encima de los 20 grados.