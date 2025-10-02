Llevaron a Morena Rial "al buzón" del penal de Magdalena

La situación de Morena Rial se complica cada día un poco más. La influencer a la que se le revocó la prisión domiciliaria por incumplir con las condiciones que se habían fijado fue trasladada al área de buzones de la Unidad Penal de Magdalena, donde permanece detenida a la espera del juicio.

El abogado y amigo de la hija de Jorge Rial, Alejandro Cipolla, denunció este miércoles que la influencer se encuentra “encerrada en el área de buzones” en una situación de aislamiento que atribuyó a que “es un caso mediático”

Según detalló, esta medida se debe a que no puede ser incorporada a la población carcelaria al no contar aún con un procesamiento firme. “En caso de que continúe esta metodología o que ella esté muy mal, se presentará un hábeas corpus”, adelantó el letrado.

El abogado también criticó la rapidez con la que se dispuso el traslado de la joven desde la comisaría al penal. “Normalmente, esto demora entre uno y dos meses, cuando en este caso se hizo en 48 horas”, sostuvo, y lo atribuyó a que se trata de un caso con gran exposición mediática.

Además, el letrado se refirió a las ausencias a las citaciones judiciales. “Ella está con problemas de salud mental y ningún profesional la quiso atender. Se quedaba dos sesiones y cambiaba”, señaló y confirmó que en el penal la atenderá un psiquiatra o psicólogo en las próximas horas, mientras continúa el proceso judicial que determinará su situación.