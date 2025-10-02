Huyó de la policía en un auto robado, chocó varios autos y arrastró 15 metros a una motociclista

El conductor quedó internado con custodia. La joven atropellada fue trasladada al Higa con varias fracturas.

Un sujeto que circulaba a bordo de un Toyota Yaris sustraído en una entradera en La Caleta hace pocos días fue detenido tras una tremenda persecución durante la que chocó varios vehículos y atropelló a una motociclista que quedó internada con fracturas.

Todo comenzó cuando personal del Comando de Patrullas inició la persecución del rodado en Polonia e Irala: se implementó un operativo cerrojo en el que participaron varios rodados por casi media hora en distintos barrios de la ciudad.

El auto siguió su marcha por la avenida Jara y tras colisionar varios autos en su huida, giró por Beruti en dirección a la avenida Champagnat. Los rodados siniestrados son una camioneta Toyota Hilux, un Renault Clio y otros dos vehículos cuyos dueños no fueron hallados por el momento.

En la intersección con calle Grecia chocó una moto tipo 110 que manejaba una joven de 23 años que hacía tareas de reparto, la arrastró unos quince metros y siguió su marcha. "El casco de la chica se partió y ella sufrió un par de fracturas aunque fue trasladado lúcida y conciente al hospital", aseguraron las fuentes consultadas.

El Toyota Yaris, que registra un pedido de secuestro activo desde el 25 de septiembre por un robo en La Caleta, fue interceptado por un móvil de la Fuerza Barrial de Aproximación en la intersección de Beruti y Calasa. El conductor fue aprehendido y trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) dónde permanece con custodia policial.

Al menos cuatro policías sufrieron golpes y heridas durante la persecución, pero todos se encuentran en buenas condiciones.

Las actuaciones iniciales por encubrimiento, daños y lesiones quedaron en una primera instancia a cargo de la fiscalía de Flagrancia.