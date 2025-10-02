Alarma y heridos por un incendio en un edificio del macrocentro

Un incendio provocó momentos de tensión y nerviosismo en un edificio de la zona del macrocentro de Mar del Plata, a pocas cuadras del Hospital Materno Infantil.

El siniestro ocurrió en un departamento ubicado en un quinto piso de un edificio de Corrientes 2732, entre Rawson y Garay. Participaron tres dotaciones del Cuartel Central de bomberos, el equipo especial de rescate, Same, Defensa Civil y policía de la provincia de Buenos Aires.

Fuentes consultadas por 0223, indicaron que el hecho ocurrió alrededor de las 9.30 en un edificio, que por precaución, debió ser evacuado por una densa nube de humo, que era visible a varias cuadras del lugar.

Por el humo, dos hombres de 29 y 38 años- visiblemente cubiertos de hollín, tuvieron que ser asistidos con oxígeno por personal sanitario del Same.

"No se sabe el origen del siniestro pero está controlado", comentó a este medio el comisario Sebastián Álvarez de Toledo, jefe de bomberos.

NOTICIA EN DESARROLLO