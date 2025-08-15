"¿Qué te pasa, logi?": echaron a Morena Rial de un boliche tras una pelea a botellazos y se la llevó la Policía

Horas después de haberse presentado a declarar en la causa que la investiga por robo en banda, Morena Rial protagonizó un violento incidente en un boliche que se viralizó en las redes sociales. Según trascendió en las últimas horas, la mediática fue echada de una discoteca bailable por pelearse “a los botellazos” con una chica a la que acusó de querer "robarle el novio".

Ayer a la noche, el conductor Ángel de Brito presentó en “LAM” un video de la grave escena que se dio en “Kapital”, un local ubicado en el barrio porteño de San Telmo. De hecho, de manera irónica, el presentador agradeció a la hija del periodista por los clips que le provee a través de terceros para hacer una suerte de “noticiero" sobre ella. De acuerdo con Pepe Ochoa, la influencer encaró a una joven de la que sospechaba que estaba tratando de seducir a su nueva pareja.

La creadora de contenido se presentó en escena con una botella en la mano y al grito de “¿Qué te pasa a vos, logi, con mi guacho?”. Posteriormente, la historia terminó de la peor manera: “Le tiró agua en la cara y la otra le dijo ‘gorda chorra’. En ese momento, More le tira la botella en la cara". El comunicador explicó que ambas se propinaron una golpiza hasta que los dueños del boliche las obligaron a salir.

"Ella andaba en piernas, y estuvo media hora con todos los amigos pegándole a la reja del local, que la habían bajado”, agregó el panelista, mientras la producción del ciclo de América TV ponía al aire las imágenes que un peatón capturó con su celular. En ese contexto, Marcela Feudale no podía creer lo que estaba viendo: “Es increíble que genere este quilombo”. Luego, precisaron que el acontecimiento se produjo de día y que la Policía la escoltó para contener la situación.