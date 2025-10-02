Una reconocida y premiada marca de alfajores marplatenses cierra sus puertas

En medio del furor que despiertan las nuevas variedades de alfajores y conitos, una reconocida empresa de alfajores de Mar del Plata que en 2023 se alzó con el premio al Mejor Alfajor de Chocolate Negro en el Campeonato Mundial del Alfajor anunció que cierra sus puertas.

En sus redes sociales, la empresa Los T' Puales informó que cerró la producción y por el momento sólo se venderá el remanente en stock. "A veces hace falta frenar para tomar perspectiva y recuperarse. Por el momento es un cierre sin fecha límite, nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido. Siempre que haya novedades lo vamos a comunicar", indicaron.

En esta línea, indicaron que sus sucursales de Avellaneda entre Olavarría y Güemes está cerrada y permanecerá abierta por algunos días más la fábrica que tienen en Av Libertad. “Cerramos la venta minorista y mayorista en sucursales y tienda online”, agregaron.

“Por el momento no venderemos en puntos físicos. Solo el stock que haya quedado en algún comercio”, indicaron.

En 2023 la marca marplatense se alzó con el premio a Mejor Alfajor de Chocolate Negro en el campeonato Mundial del Alfajor cuando compitió con un alfajor de dulce de leche y chocolate negro. Un verdadero clásico que no decepcionó a los miembros del jurado.

El Campeonato Mundial del Alfajor es el primer evento destinado a premiar el esfuerzo de las empresas por entregar a los consumidores los mejores alfajores, de máxima calidad, realizados con recetas transmitidas de generación en generación y empleando los mas puros ingredientes.

El evento está destinado a difundir y visualizar a la industria alfajorera y a toda la cadena agro-productiva que con su idoneidad e innovación generan un producto alimenticio insignia de la región.