¡Nunca visto! Con un marplatense como protagonista, erraron tres veces el mismo penal

Situaciones del juego que quedarán marcadas en la historia y se recordarán, que pasarán en los especiales de fin de año y que se viralizarán una y otra vez en todo el mundo. Porque no es habitual. Por la Europa League, Roma recibió a Lille en el estadio Olímpico y, cuando perdía 1 a 0, tuvo un penal para igualar las acciones. Pero se pateó tres veces y todas terminaron en las manos del arquero del equipo francés.

En el equipo italiano jugó de titular el marplatense Matías Soulé y terminó siendo protagonista de la acción del partido. Porque Lille ganaba 1 a 0 cuando un defensor tocó la pelota con la mano en el área y le dio la chance a Roma de empatar. Sin embargo, lo que era una oportunidad terminó siendo una pesadilla para la "Loba".

El ucraniano Artem Dovbyk se hizo cargo de la ejecución y Berke Özer le adivinó la intención. Sin embargo, avisaron que el arquero se adelantó y fue de nuevo. El delantero lo quiso engañar, repitió el remate y otra vez el turco se quedó con el disparo, pero...otra vez se adelantó. Entonces, cambiaron de pateador y el que agarró la pelota fue Soulé. El surgido en Argentinos del Sud, formado en Kimberley, le pegó a la derecha del arquero que volvió a adivinar, esta vez sin adelantarse, y completó una actuación que quedará para la historia.

