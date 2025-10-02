Encuentran a las peligrosas "arañas del banano" en un supermercado

Dos arañas del banano, de las más venenosas de la especie, fueron halladas en supermercados de Uruguay. Si bien no se han registrado casos de gravedad, sus mordeduras pueden afectar a menores de 10 años y a mayores de 70.

El primero de los ejemplares - de un tamaño de 10 centímetros de diámetro - apareció en un supermercado en Treinta y Tres, un departamento del centro este del país. La otra apareció en un comercio del Buceo, un barrio ubicado hacia el este de Montevideo.

Carlos Prigioni, investigador asociado al Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo, comentó al noticiero Telemundo de Canal 12 que la importación de la araña proviene de Atibaia y Registro, dos localidades del estado brasileño de San Pablo.

Según replicó El Observador, en Brasil se estima que hay 4.000 mordeduras al año, pero solo un 0,5% son graves. Un trabajo científico publicado en 2018 señaló que en ese país se han producido 15 casos mortales desde 1903.

En Mar del Plata se registró un hallazgo similar a mediados de 2021 en una feria de compras del Barrio Bosque Grande. En aquella oportunidad, el arácnido llegó en un cajón de bananas importadas y personal de Departamento de Control de Plagas debió hacerse cargo de la situación. En 15 años sólo se reportaron dos ejemplares de este tipo en la ciudad.