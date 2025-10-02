Hacía maniobras imprudentes con la moto y lo pararon: intentó fugarse y atropelló a un efectivo de Prefectura

Un joven de 19 años que realizaba maniobras en el barrio Del Puerto de Mar del Plata fue aprehendido después de embestir a un efectivo de Prefectura Naval Argentina (PNA) cuando quiso evadir un control.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 indicaron que el siniestro se registró cerca de las 13 en inmediaciones de Triunvirato y Solís, donde el motociclista fue divisado por personal de la fuerza de seguridad cuando realizaba "maniobras imprudentes" que ponían en riesgo la seguridad de terceros.

El accidente sucedió en Triunvirato y Solís, barrio Del Puerto.

El conductor intentó darse a la fuga y en la maniobra embistió a un efectivo de la PNA que sufrió un fuerte golpe en la rodilla. Como consecuencia, fue trasladado a un centro médico privado de la ciudad para ser atendido.

Finalmente, el motociclista volvió a ser reducido y quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia, que ordenó su detención y traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

En el lugar también intervino personal municipal de la Subsecretaría de Tránsito que secuestró el rodado ya que el infractor no contaba con la licencia de conducir correspondiente.