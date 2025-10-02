Estaban borrachos y generaron disturbios mientras cuidaban autos: los detuvieron

Durante la mañana de este jueves, en el marco de las recorridas preventivas, personal del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) llegó al barrio Plaza Peralta Ramos tras constatar a tres trapitos que generaban disturbios en la vía pública mientras consumían bebidas alcohólicas.

Las bebidas que consumían.

Seguidamente, se procedió al labrado de las actas correspondientes y al secuestro de la mercadería que tenían, según informaron fuentes oficiales de la Municipalidad.

Los cuidacoches estaban causando desmanes en Salta y Almirante Brown, y desde tal punto de la ciudad los vecinos alertaron a las fuerzas de seguridad sobre los disturbios ocasionados.

En la jornada del miércoles, el Intendente del partido de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, compartió el video de un agente de la Patrulla Municipal controlando la actividad de un limpiavidrios en los semáforos.