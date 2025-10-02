“Te voy a romper la panza y dejar rengo”: amenazó al capataz de una obra y lo detuvieron

Lo que comenzó con una amenaza en una obra de construcción el mes pasado terminó este jueves con dos allanamientos en los que secuestraron dos escopetas y dos celulares. Dos personas fueron notificadas de la formación de una causa penal y notificadas de una restricción de acercamiento.

El pasado 3 de septiembre el capataz de una obra en Castelli al 3100 denunció que un albañil se había presentado a retirar sus herramientas y que en ese momento ingresó otra persona que lo amenazó. “Te voy a romper la panza y te voy a dejar rengo” le habría dicho mientras se levantaba lo ropa y lo amenazaba con un arma de fuego.

A partir de las actuaciones que hizo personal policial y tras el aval del Juzgado de Garantías N°2, se allanaron dos viviendas en Diagonal Gascón al 2900 y en Génova al 3600 donde identificaron a los dos sujetos de 40 y 43 años a los que imputaron por amenazas agravadas.

En virtud de que en el lugar secuestraron dos escopetas, también se labraron actuaciones por tenencia ilegal de arma de fuego. Los dos sujetos fueron notificados de una restricción de acercamiento con el denunciante y en las próximas horas deberán declarar ante el fiscal Paulo Cubas.