Incendio en la casilla de la Villa Blaquier: los resultados de las pericias confirman las sospechas de vecinos

Las pericias que investigan las causas del incendio que destruyó de manera total la casilla antigua en Alvear y Colón, confirmaron algunas sospechas de los vecinos, en torno a la presencia de “extraños” en la finca que estaba deshabitada.

La propiedad de Alvear 2149, estaba protegida por la Ordenanza 10.075 – Código de Preservación Patrimonial- de Mar del Plata y era una de seis casillas de madera que en 1903 habían sido construidas con fines turísticos y décadas después era utilizada por el personal doméstico que prestaba servicios en la Villa Blaquier, ubicada enfrente de la siniestrada.

Fuentes judiciales consultadas por 0223, dieron detalles del informe técnico, concluido este miércoles y que arrojó algunas certezas de las causas del incendio, ocurrido minutos antes de la medianoche del 23 de septiembre.

se provocó con la intervención de terceras personas

La declaración de expertos confirmó que el incendio “”, aunque “no se puede precisar si (el incendio) fue accidental (por descontrolarse un foco ígneo comenzado con otros fines) o doloso”.

“Se constató que no había fuentes de energía propias -la casa no tenía medidores de luz y gas ni garrafas ni nada que pueda provocar una falla accidental- y por ello debió existir un mecanismo de inicio de foco ígneo externo y en el que participo -con dolo o culpa- un tercero”, describen las fuentes judiciales.

Esa mañana, un vecino habló con este medio y resaltó la presencia de indigentes así como la ausencia de vigilancia en la finca, que se encontraba en venta. “Desde temprano vieron gente, tipo 18 horas. Siempre se metían. Quizás por el frío habrán hecho un fuego y se les fue de las manos”, estimó un hombre, que no quiso revelar su identidad.

El calor irradiado por el incendio provocó daños en algunas ventas de los edificios lindantes a la finca pero no hubo que lamentar heridos.

Esta semana desde la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) habían exigido que se esclarezcan las causas del incendio, que redujo en escombros la finca. "Instamos a investigar las causas que motivaron este incendio, de forma que podamos tener certidumbre respecto a las hipótesis de intencionalidad en este tipo de siniestros y su consecuente vinculación con maniobras de carácter especulativo", indicaron en un comunicado.