Yacoub Real Estate gana presencia en la Costa Atlántica: más de 1.000 propiedades en Mar del Plata y 3.000 en el Partido de La Costa

Yacoub Real Estate profundiza su huella en la Costa Atlántica con una cartera de 1.000 propiedades en Mar del Plata y más de 3.000 en el Partido de La Costa, que abarca desde departamentos frente al mar y PHs, hasta casas en barrios residenciales, lotes y locales comerciales.

La estrategia combina servicio y tecnología aplicada al proceso de comercialización para acelerar tiempos de respuesta y elevar estándares de transparencia.

“La Costa Atlántica vive un proceso de profesionalización, nuestro objetivo es conectar oportunidades reales con necesidades concretas, con la transparencia y cercanía que nos caracterizan”, señaló Viviana Yacoub, presidente y fundadora de la compañía.

Viviana Yacoub, presidente y fundadora. de la compañía

Mar del Plata: demanda sostenida y producto diverso

La plaza marplatense muestra movimiento tanto en primera vivienda como en segunda residencia y renta temporaria.

Los corredores más dinámicos incluyen Güemes, Playa Grande, La Perla, Constitución y Punta Mogotes, donde el comprador valora ubicación, accesibilidad, morfología eficiente de los ambientes y amenities de bajo costo de expensas.

El frente comercial de Yacoub en la ciudad trabaja con tasaciones estandarizadas y firma electrónica, lo que acorta el ciclo entre la primera consulta y el cierre.

“En Mar del Plata vemos un ritmo sostenido de consultas y un perfil de demanda más exigente: ubicación, previsibilidad y servicios son decisivos. La gestión profesional hace la diferencia al momento de fijar precio y cerrar”, destacó Juan Segundo M. Yacoub, vicepresidente de la compañía.

Partido de La Costa: expansión territorial y oportunidad para la segunda vivienda

En el Partido de La Costa, el inventario de Yacoub se distribuye en localidades como San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Las Toninas, Costa del Este, Aguas Verdes, La Lucila del Mar, San Bernardo, Mar de Ajó y Nueva Atlantis.

Allí predominan las búsquedas de segunda vivienda y alquiler temporario, con especial interés en unidades cercanas a la playa, casas de veraneo y lotes para proyectos familiares. Las operaciones se benefician de plazos y condiciones claras, además de un soporte posventa orientado a la administración y la preparación de unidades para temporada.

“El Partido de La Costa consolida su atractivo por la calidad de vida y una oferta variada que permite entrar con tickets distintos. Nuestro enfoque es ordenar la información, dar previsibilidad y acompañar a cada cliente desde la primera visita hasta la posesión”, remarcó Viviana Yacoub.

Proyección para la temporada y el segundo semestre

La empresa anticipa un segundo semestre activo con oportunidades selectivas en compra de inmuebles. La clave, apuntan, será elegir bien y definir plazos con información clara.

“El semestre que viene es una etapa de oportunidad: se ordenan expectativas, vuelven proyectos y el mercado premia los productos bien pensados. Nuestra apuesta es simple: calidad, ejecución y cercanía con cada cliente”, concluyó Juan Segundo M. Yacoub.



