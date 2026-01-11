"La mataría a golpes": amenazó a su mujer por no querer tener sexo y la atacó

Una mujer de 75 años denunció a su esposo de 77 ante la Comisaría Comunitaria 7 en Santiago del Estero tras sufrir un violento episodio de amenazas y acoso. La jubilada relató que el agresor reaccionó con furia cuando ella manifestó su negativa a mantener relaciones sexuales mientras descansaba en su hogar. "Sos mi mujer. Tenés que hacer lo que yo te diga", le habría gritado el hombre antes de comenzar un hostigamiento que incluyó insultos y obscenidades.

La situación escaló rápidamente hasta que el individuo juró que terminaría con la vida de su pareja si ella no cedía a sus insistentes reclamos. Según la declaración de la damnificada ante los agente, el sujeto se mostró completamente fuera de sí y lanzó promesas de violencia física extrema. "La mataría a golpes", fue la amenaza de muerte que el acusado realizó contra su esposa. según consta en el acta del caso.

Se ordenaron medidas judiciales urgentes para garantizar la integridad física y psíquica de la víctima.

La víctima logró denunciar a su agresor

Tras el incidente, el sujeto abandonó la vivienda del barrio Almirante Brown, permitiendo que la víctima pudiera dirigirse a la sede de las fuerzas de seguridad para formalizar la denuncia por amenazas. La señora reveló ante los efectivos que estos comportamientos agresivos son recurrentes en la convivencia del matrimonio desde hace tiempo. "No era la primera vez que sufría una agresión", señaló la denunciante sobre los antecedentes de maltrato que padece en la intimidad.

La Unidad Fiscal de Género de la Capital ya intervino en el caso y ordenó medidas judiciales urgentes para garantizar la integridad física y psíquica de la víctima de violencia. La jubilada manifestó una profunda angustia por las posibles reacciones de su pareja una vez que se entere de que la Justicia tomó cartas en el asunto. "Siente miedo por represalias del atacante, tras denunciarlo penalmente".