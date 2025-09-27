Video: así avanza la construcción del Miami Freedom Park, el impresionante estadio donde jugará Messi en 2026

El Miami Freedom Park será un estadio inteligente y tendrá una capacidad de 25 mil espectadores.

En lo que será su séptima temporada en la MLS, el Inter Miami FC no solo volverá a tener la magia de Lionel Messi como estandarte del equipo sino que contará con un nuevo estadio de fútbol que promete dar a la ciudad de 58 hectáreas de parques públicos y espacios verdes, un centro tecnológico, restaurantes y tiendas.

El Miami Freedom Park será un estadio inteligente y un destino deportivo y de entretenimiento referente por su innovación, interacción y amplitud de servicios y tendrá una capacidad de 25.000 personas.

Financiado 100% con fondos privados, el proyecto recibió desde su concepción, recibiendo más del 60% de aprobación por parte de los votantes en un referéndum, aunque solicitaron que la Ciudad negocie y ejecute un contrato de alquiler de los terrenos.

La web oficial del club que preside David Beckam, indica que Miami Freedom Park creará 15.000 empleos directos e indirectos y contribuirá $25 millones adicionales a los parques públicos.

Así será el Miami Freedom Park

En el marco del desarrollo, Inter Miami CF y Miami Freedom Park oficializaron una alianza estratégica con una empresa tecnológica (HP Enterprise), que actuará como socio fundador y tecnológico oficial del complejo: aportará infraestructura de red, nube híbrida, aplicación de inteligencia artificial y soluciones digitales.