“Puede ser el mejor año después de la pandemia”: crece la expectativa del mercado inmobiliario de Mar del Plata

El presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, Guillermo Rossi, aseguró que el mercado inmobiliario local continúa mostrando signos de estabilidad y crecimiento, impulsado por una demanda sostenida y por el interés tanto en viviendas familiares como en propiedades destinadas a inversión.

Luego de conocerse los últimos datos sobre las operaciones de compra-venta, que dieron cuenta un crecimiento del 52% interanual, las expectativas son más que auspiciosas para el resto del 2025. “Seguimos con una demanda muy firme; mes a mes se van manteniendo los valores, a veces con pequeños aumentos, otras veces no, pero en general el movimiento se sostiene”, destacó Rossi en declaraciones a 0223.

Según explicó, las operaciones abarcan tanto departamentos de un ambiente, que suelen destinarse a renta o inversión, como viviendas de mayor tamaño y casas destinadas al uso familiar, impulsadas en buena medida por la disponibilidad de créditos hipotecarios.

En ese marco, Rossi señaló que el escenario actual post elecciones es positivo y que la tendencia podría fortalecerse si se mantienen algunos factores macroeconómicos. “Si la inflación sigue baja y se recupera el poder adquisitivo del dinero, creemos que el mercado se va a sostener e incluso va a crecer”, evaluó.

Consultado sobre si este podría ser el mejor año para el sector desde la pandemia del Covid-19, Rossi consideró que los resultados de 2025 mantienen la buena racha iniciada en los últimos tiempos. “Venimos de dos años muy buenos y creemos que se va a seguir en esa misma línea. La recuperación del crédito y la estabilidad económica generan tranquilidad en la gente, y eso también se traduce en confianza dentro del mercado inmobiliario”, señaló.

Mientras distintos sectores de la economía muestran una fuerte retracción, el mercado inmobiliario de General Pueyrredon continúa mostrando señales de reactivación. Durante septiembre de 2025 se registraron 1.701 operaciones de compraventa, lo que representa un aumento interanual del 52,28% en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando se habían concretado 1.117 transacciones, de acuerdo con el relevamiento difundido por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, delegación Mar del Plata.

El crecimiento también se verificó en la comparación mensual: en agosto de 2025 se habían concretado 1.523 operaciones, por lo que el incremento en septiembre fue del 11,69%. Este comportamiento refuerza la tendencia positiva que viene mostrando el mercado inmobiliario local en los últimos meses.