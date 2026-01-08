Fue con su hija a una pista de hielo, la nena se rompió la rodilla y no la cubren: "Se agravó su estado de salud"

Una madre de Mar del Plata realizó una grave denuncia a un local de entretenimiento para niños de la ciudad, luego de que su hija se quebrara patinando y no quisieran hacerse cargo con un seguro.

"No hubo respuesta institucional ni reparación del daño. Tampoco humanidad", reclamó fuertemente la mamá de la víctima. El hecho ocurrió en el verano y tras el accidente, la familia reclamó a la empresa dueña de la pista de hielo y su aseguradora. Sin embargo, según el testimonio de la adulta responsable, se desligaron de la situación.

"Mi hija debió realizar tratamientos de rehabilitación. Sufrió dolor intenso, llegando incluso a necesitar pañales. Yo transitaba un embarazo, realizando esfuerzos físicos para asistirla. Nunca recibimos acompañamiento, asistencia ni contención por parte de la empresa ni del seguro", le contó la madre a 0223.

Como consecuencia de la caída y el posterior golpe, la nena sufrió una luxación de rótula en su rodilla derecha en la pista de hielo Bajo Cero. "A raíz de este hecho, Emily presenta secuelas físicas, pérdida de fuerza y limitaciones que agravaron su condición de salud, ya que ella cuenta con retraso madurativo", argumentó la mamá de la niña.

No obstante, cuando reclamó a la empresa y por consiguiente al seguro, dio cuenta de que la póliza no se encontraba al día, a pesar de que el local continuaba funcionando con normalidad.

Rocío, la mamá de Emily, expresó que amén del drama propio y de su familia, sobre todo de su hija que lo sufre en su cuerpo, está juntando testimonios de casos similares. "Considero esta situación de extrema gravedad y deseo que no le vuelva a ocurrir a ningún niño o niña".