Manejaban la moto usada en el ataque a balazos en San Carlos y los atraparon: tienen 15 y 17 años

El domingo pasado cuatro motochorros balearon a un hombre de 55 años que llegaba a su casa del barrio San Carlos con su hijo para robarle la moto. Ahora, fueron aprehendidos por personal policial dos adolescentes, 15 y 17 años, que circulaban en el rodado desde donde se inició el ataque contra el comerciante.

Las tareas que hizo personal de la DDI permitieron ubicar la dirección de huida de los autores del hecho a bordo de las dos motos en las que escaparon del lugar. "Hicieron un tramo de la huida juntos, se separaron y volvieron a reunirse en la zona sur de la ciudad", informaron las fuentes consultadas.

Fue personal del Gabinete de Automotores de la DDI el que visualizó en Cerrito y calle 83 una motocicleta enduro color oscuro sin dominio colocado con día sujetos a bordo y balizas encendidas como una de las utilizadas en robo.

"La misma coincidía en color y características de estética como guardabarros delantero, escape, un solo espejo retrovisor del lado derecho. Además el conductor tenia colocada una campera gris oscura con líneas rojizas y fluor en su espalda, en las mangas también, y contextura pequeña y delgada como las registradas en el video", agregaron.

La moto secuestrada tras el control.

Personal de la DDI luego de la detención.

El personal identificó al conductor, de 17 años, y al acompañante de 15, por lo que se dio intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Mientras que el mayor fue alojado en el Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán, el menor no punible fue entregado a sus progenitores.

La moto fue secuestrada en el marco de una causa en trámite ante la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (ODEPA) y la campera del conductor en la causa por el ataque que investiga el fiscal Carlos Russo.