Boqueteros de oficinas: detuvieron a otro de los acusados

Otro de los sospechosos de tener participación en el accionar de la banda que bajo la modalidad boqueteros robó un edificio de oficinas en la avenida Juan B. Justo al 100 fue detenido en las últimas horas por personal de la DDI y deberá declarar ante el fiscal Fernando Berlingeri en las próximas horas.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el sujeto quedará alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y mañana, tras entrevistarse con el abogado penalista Osvaldo Verdi que había solicitado su eximición de prisión, podría dar su versión de los hechos.

La detención se da veinticuatro horas después que un sujeto de 43 años se presentara junto al abogado penalista Wenceslao Méndez y negara tener relación con el hecho imputado. La semana pasada personal de la DDI había allanado su vivienda y la del detenido este martes sin hallarlos, pero secuestrando elementos de interés para la causa.

La investigación comenzó a avanzar tras identificar un rodado Renault Kangoo en inmediaciones del edificio ubicado en la avenida Juan B. Justo al 100 cuando varias personas ingresaron y robaron al menos 20 mil dólares en oficinas de distintos pisos.

La vivienda donde estaba ese rodado fue allanada en otra causa a cargo del fiscal Mariano Moyano y allí encontraron una escalera telescópica similar a la que habrían empleado para el ingreso a ese robo y otros tres que están siendo investigados.

Esa escalera tenía pegado un papel con el nombre de la compradora que resultó ser la esposa del sujeto que se entregó en Tribunales. En su declaración dijo que habían prestado la misma y que no tenía relación con el hecho.

Lo cierto es que en el allanamiento que hicieron la semana pasada en su vivienda encontraron elementos de interés para la causa, incluyendo varios potes de espuma en aerosol similar a la empleada en los robos para tapar algunas de las cámaras de seguridad.