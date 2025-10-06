Boqueteros de “guantes rojos”: escaparon cuando sonó una alarma e investigan relación con otros hechos

Menos de un mes después de la seguidilla de robos que bajo la modalidad “boqueteros” un grupo de delincuentes llevó adelante en tres lugares y que les permitió alzarse con un botín de 24 mil dólares y casi 250 millones de pesos, un intento fallido se suma a la lista y permitiría relacionarlo con otro robo que no había trascendido hasta el momento.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el nuevo intento de robo ocurrió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en la empresa de materiales ubicada en la avenida Independencia entre Rodríguez Peña y Roca. Las cámaras captaron el intento de acceder por los techos de un grupo de personas que habían empleado una escalera telescópica.

El nuevo intento de golpe ocurrió en una empresa de materiales de Independencia entre Rodríguez Peña y Roca.

“La activación de una alarma los puso en fuga sin que pudieran ingresar y en esa huida dejaron algunos de los elementos que tenían en su poder, entre ellos, un par de guantes rojos”, dijo una de las fuentes consultadas.

Esos guantes son similares a los que empleó un grupo de ladrones que días atrás ingresó a un edificio en la zona de Cardiel y la costa. En esa ocasión, también accedieron con una escalera telescópica a uno de los pisos y se llevaron aproximadamente 40 mil dólares, una cantidad no precisada de pesos y algunos elementos de valor tras tapar todas las cámaras de seguridad de los pisos.

Algunas similitudes permiten relacionar los dos hechos con los otros registrados el mes pasado y que son investigados por el fiscal Fernando Berlingeri: el empleo de una escalera de ese tipo para el acceso, la decisión de tapar o inutilizar las cámaras de seguridad y ciertos datos previos que permitían asegurar un botín de base.