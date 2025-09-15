Video: encapuchados hicieron un boquete, taparon las cámaras y robaron varias oficinas

Al menos cuatro delincuentes encapuchados entraron el domingo a la madrugada a un edificio en el puerto y tras hacer un par de boquetes sustrajeron una cantidad no precisada de dinero de varias oficinas.

Según contó uno de los damnificados a 0223, los sujetos estuvieron al menos tres horas en el edificio ubicado en la avenida Juan B. Justo 50 e ingresaron a varias oficinas tras la realización de varios boquetes.

Uno de los boquetes realizados.

De acuerdo a los datos que relevaron los propietarios e inquilinos del edificio de oficinas, los ladrones ingresaron por una ventana que da al centro de la manzana y una vez en el interior taparon las cámaras de seguridad, aunque parte de la recorrida inicial por los distintos pisos quedó registrada.

“Estaban vestidos de negro y encapuchados, pero quedaron grabados cuando taparon algunas de las cámaras de seguridad que están en los distintos pisos”, agregaron.

Durante las horas que estuvieron en el edificio ingresaron a oficinas en cuatro pisos y robaron una cantidad de dinero no precisada y algunos otros elementos. Las actuaciones que hizo personal de la comisaría tercera fueron remitidas a la fiscalía en turno a cargo de Romina Díaz.