Boqueteros de oficinas: se entregó uno de los sospechosos y negó la acusación

El robo de los boqueteros a un edificio de oficinas en Juan B. Justo al 100 quedó registrado por las cámaras de seguridad. Imagen: captura.

Uno de los sospechosos de entregar la banda que bajo la modalidad boqueteros robó un edificio de oficinas en la avenida Juan B. Justo al 100 se entregó este lunes en Tribunales, negó los hechos ante el fiscal Fernando Berlingeri y quedará alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fuentes judiciales confirmaron que el sujeto de 43 años fue acompañado por el abogado penalista Wenceslao Méndez y trasladado al octavo piso donde negó tener relación con el hecho imputado. La semana pasada personal de la DDI había allanado su vivienda y la de otro sospechoso sin hallarlo, pero secuestrando elementos de interés para la causa.

La investigación comenzó a avanzar tras identificar un rodado Renault Kangoo en inmediaciones del edificio ubicado en la avenida Juan B. Justo al 100 cuando varias personas ingresaron y robaron al menos 20 mil dólares en oficinas de distintos pisos.

La vivienda donde estaba ese rodado fue allanada en otra causa a cargo del fiscal Mariano Moyano y allí encontraron una escalera telescópica similar a la que habrían empleado para el ingreso a ese robo y otros tres que están siendo investigados.

Esa escalera tenía pegado un papel con el nombre de la compradora que resultó ser la esposa del sujeto que se entregó en Tribunales. En su declaración dijo que habían prestado la misma y que no tenía relación con el hecho.

Lo cierto es que en el allanamiento que hicieron la semana pasada en su vivienda encontraron elementos de interés para la causa, incluyendo varios potes de espuma en aerosol similar a la empleada en los robos para tapar algunas de las cámaras de seguridad.

Más allá de esta detención confirmada continúa la búsqueda del seguro sujeto en cuya vivienda hallaron el rodado y la escalera.