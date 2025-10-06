Video: así intentaban ingresar los boqueteros a robar antes que sonara la alarma

El intento de robo mediante la modalidad “boquetero” que se registró el lunes por la madrugada en una empresa de materiales para la construcción y que tiene puntos en común con otros cometidos en las últimas semanas quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona que ya fue puesta a disposición de la policía y de la Justicia que investiga el hecho.

Los sujetos ingresaron cerca de las once y media de la noche del domingo por una obra en construcción ubicada en la manzana delimitada por las calles Rodríguez Peña, Catamarca, Roca y la avenida Independencia. Con el uso de una escalera ganaron los techos y en poco más de un minuto, tres de ellos cruzaron otras propiedades antes de llegar al objetivo: la activación de una alarma los puso en fuga por otro lugar.

Ingresaron durante la noche.

En diciembre del año pasado se registró un robo similar en el lugar cuando autores ignorados ingresaron y se llevaron mercadería por un valor superior a los veinte millones de pesos. “También había roto una chapa del techo, se investigó, pero no tuvimos ninguna respuesta”, dijo Martín Bernat, abogado de la empresa Marchal.

“Vemos que en estos últimos meses hay un tema de falla de seguridad tremendos, tanto de prevención como de investigación. La verdad que hay preocupación por un estado de inseguridad general en la ciudad y en particular en la empresa están consternados por este segundo episodio”, agregó.

Analizan varias cámaras de seguridad de la zona.

Con relación a este intento de robo y tal como adelantó 0223, el profesional confirmó que los delincuentes dejaron algunas pertenencias cuando escaparon. Entre las mismas había un par de guantes rojos –vistos en otros hechos similares-, varias herramientas y una escalera telescópica.

Las actuaciones, al igual que en los otros tres hechos cometidos durante septiembre en un edificio de Juan B. Justo al 100 y en dos empresas de Champagnat casi Libertad y Champagnat casi San Lorenzo, fueron remitidas a la fiscalía temática a cargo de Fernando Berlingeri.