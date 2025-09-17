24 mil dólares y casi 250 millones de pesos: investigan si son los mismos boqueteros los autores de tres robos

Las actuaciones que llevan adelante dos comisarías por tres robos que bajo la modalidad “boquete” tuvieron lugar entre el domingo y lunes en Mar del Plata con un botín millonario serán remitidas en las próximas horas a la DDI ante los puntos en común de los hechos que investiga el fiscal Fernando Berlingeri.

La seguidilla comenzó con el robo que al menos cuatro delincuentes encapuchados cometieron el domingo a la madrugada a un edificio en la avenida Juan B. Justo 50 tras ingresar por una ventana que da al pulmón de la manzana y hacer varios boquetes que les dieron acceso a oficinas en cuatro pisos.

Uno de los damnificados le contó a 0223 que los sujetos estuvieron al menos tres horas en el edificio, que taparon las cámaras de seguridad de los pasillos –un video los muestra en ese momento- y emplearon amoladoras para entrar a las oficinas de las que se llevaron al menos 20 mil dólares.

Los otros dos hechos investigados por la fiscalía temática quedaron al descubierto el lunes y los damnificados aportaron datos que permiten, en una primera instancia, sospechar que estuvieron involucrados los mismos autores. El análisis de las cámaras de seguridad, tanto externas como internas, permitirían encontrar puntos en común más allá de que uno de los ingresos fue por los techos y otro por un galpón lindero.

En los tres robos los delincuentes hicieron boquetes.

En el caso del robo a la empresa Golden Fruit en Champagnat casi Libertrad, el boquete fue en el techo y los autores se llevaron cerca de cuatro mil dólares y más de 180 millones de pesos en cheques que había en una caja fuerte. Apenas descubierto el ilícito, radicaron la denuncia en la comisaría cuarta que tiene jurisdicción en la zona.

El segundo episodio se dio en la sede la firma Plastigás en la avenida Champagnat casi San Lorenzo a la que accedieron desde un galpón lindero. En ese caso los delincuentes –cuyo número total se desconoce- escaparon con 65 millones de pesos, celulares, documentación, tarjetas y tres notebook.

En el edificio de Juan B. Justo 50, los delincuentes se llevaron 20 mil dólares de una sola oficina.

Tras establecer los horarios aproximados de los hechos, especialmente en el primero y en el tercero, se analiza una ventana de tiempo más acotada en las imágenes de las cámaras del COM para intentar identificar el o los rodados en los que se desplazaban los delincuentes.