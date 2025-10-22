El marplatense Brais del Coto participó del Mundial U21 en México

Más allá de los resultados, fue una gran experiencia internacional para Del Coto. (Foto Prensa AMV)

El jugador marplatense Brais del Coto junto a su compañero el misionero Marcos González no pudieron pasar la fase de grupos del Campeonato Mundial U21 de beach volley en Puebla, México.

En sus tres presentaciones de la primera ronda, Argentina no pudo sumar set a favor ya que perdieron todos sus partidos 2-0 tras las derrotas ante los chinos Liu Y./MAO Yuan, los iraníes Ghaleh Novi/Habib y los ucranianos Kozii/Nahornyi.

De esta manera, Argentina quedó eliminada de la competencia mundialista porque finalizó en la última posición en el Grupo D y solo los tres primeros de cada grupo avanzaban a la siguiente instancia.

Para Brais del Coto significó una nueva experiencia internacional con la selección nacional, ya que alterna con los equipos indoor como de voleibol de playa.

Resultados de la primera ronda masculina de Argentina

Liu Y./MAO Yuan vs. González M./Del Coto B. 2-0 (21-18, 21-18)

Ghaleh Novi/Habib vs. González M./Del Coto B. 2-0 (21-16, 21-16)

González M./Del Coto B. vs. Kozii/Nahornyi 0-2 (19-21, 15-21)

También estuvo presente en el Campeonato Mundial U21 de beach volley en Puebla, México el árbitro internacional Martín Medina.

