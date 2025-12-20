Se peleó con la pareja, llegó la policía y le secuestraron cocaína y municiones

Un hombre de 44 años que había discutido con su pareja de 19 en una casa del barrio El Progreso fue aprehendido por personal policial tras hallar en su vivienda 165 gramos de cocaína y varias municiones. En el lugar también redujeron a un sujeto de 35 años que lo acompañaba.

Tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas arribó a un domicilio en inmediaciones de las calles Juana Manso y Soler donde entrevistaron a la denunciante. La mujer contó que el hombre tenía un arma y drogas en la casa y autorizó el ingreso a la morada.

Los oficiales secuestraron la droga, dos celulares y 39 cartuchos calibre .22 corto antes de trasladarlo a la comisaría tercera donde se labraron actuaciones por el delito de resistencia a la autoridad e infracción a la ley de estupefacientes.

El imputado, cuyos datos personales no trascendieron, fue trasladado a Tribunales para declarar en las fiscalías de Flagrancia y Estupefacientes.