Datos prepcupantes: crecieron los hurtos y los robos a comercio a mano armada

Desde la decisión de publicar informes trimestrales y no de manera mensual que el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (Cemaed) tomó en agosto de 2024, la publicación de los datos del tercer trimestre de 2025 fue la que registró una mayor demora. La foto de la realidad de lo sucedido hace tres meses confirmó un crecimiento de los hurtos y robos a comercios y un leve crecimiento en el uso de arma de fuego en esos hechos.

En el reporte que se dio a conocer estas horas se estableció que durante julio, agosto y septiembre se registraron 252 robos y hurtos a comercios, 23 más que en el lejano segundo semestre. El 84 por ciento fueron con modalidad robo con 208 consumados y 3 tentativas y el restante 16 por ciento se compone de 33 hurtos consumados y 8 tentados.

Los robos ocurren mayormente de noche y madrugada. Foto: 0223

Los lunes y sábados fueron los días de mayor cantidad de hechos, mientras que los viernes se dio la cifra menor. Los armadores del reporte destacan el bloque horario que va de las 0 a las 8 de la mañana cuando los locales están cerrados como el de mayor cantidad de hechos y hablan de 43 casos donde se mencionó la presencia de un arma de fuego, un porcentaje superior al del segundo trimestre.

Como siempre, se eligen distintas maneras de presentar los datos y en esta oportunidad plantearon que en el 67 por ciento de los casos el robo o hurto se produjo sin personas en el interior, mientras que en el resto había personas dentro del comercio. “131 fueron robos y 38 hurtos bajo la modalidad ‘mechera’ “ indica el mismo reporte que informó 33 hurtos.

De acuerdo al reporte oficial –cuya publicación no es obligatoria por Ordenanza, pero que mutó su forma y los tiempos de difusión- las principales zonas calientes de robos y hurtos a comercios se formaron en Jujuy, 9 de Julio, Corrientes y Bolívar; Bolívar, Alvarado, Buenos Aires y Carlos Alvear; y Chubut, Daprotis, Marcos Sastre y Florisbelo Acosta. A esas zonas le siguen las conformadas por Calaza, David Ortega y avenidas Colón y Luro; y Chapearouge, Libres del Sud, Benito Juárez y Acevedo.

El reporte indica que los barrios con más denuncias por robo y hurto entre julio y septiembre fueron el Centro, Parque Luro, la zona de la Estación Terminal y La Perla.