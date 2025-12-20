Se viene el verano: las plantas que resisten el calor y el clima marplatense

La lavanda es fácil de mantener y soporta el calor del verano marplatense.

Con la llegada del verano, el aumento de las temperaturas y la exposición constante al sol son factores que se convierten en un desafío para las plantas del hogar. Muchas especies no logran adaptarse y terminan marchitándose, especialmente aquellas ubicadas en terrazas, balcones o jardines con sol directo durante gran parte del día. Por eso, antes de renovar macetas, canteros o espacios verdes, es clave conocer cuáles son las plantas más resistentes al sol y capaces de florecer incluso en las condiciones más exigentes.

Entre las opciones más valoradas aparecen especies que combinan belleza, resistencia y, en muchos casos, aromas inconfundibles que transforman cualquier ambiente.

Gardenia: perfume y elegancia tropical

La gardenia, también conocida como jazmín del Cabo, es una de las plantas más apreciadas por su fragancia dulce e intensa. Originaria de regiones tropicales y subtropicales de Asia, especialmente de China y Japón, se puede cultivar tanto en macetas como directamente en el suelo. Sus flores blancas, perfectamente formadas, contrastan con un follaje verde oscuro y brillante.

Necesita un clima templado a cálido y ambientes húmedos, ya que no tolera bien los cambios bruscos de temperatura. A fines de la primavera y comienzos del verano alcanza su máximo esplendor. Si bien es algo exigente, cuando se le brindan las condiciones adecuadas recompensa con una floración exuberante y un aroma inolvidable. Las plantas deben colocarse a pleno sol durante unas horas durante el día, pero se agradece la sombra parcial, especialmente durante el verano.

Magnolia y madreselva: aromas que envuelven el jardín

La magnolia se destaca por sus grandes flores blancas o rosadas, que desprenden un perfume fresco y cítrico ideal para patios y jardines amplios.

La madreselva, en tanto, es una trepadora muy elegida para pérgolas y muros. Su perfume dulce y floral la convierte en una excelente opción para sumar sombra, color y aroma en espacios exteriores.

Margaritas: resistencia y luz natural

Las margaritas ocupan un lugar privilegiado entre las plantas que mejor soportan el sol y tranquilamente se adaptan al clima del verano de Mar del Plata. Son flores blancas muy comunes en jardines de todo el mundo gracias a su gran resistencia y bajo mantenimiento. Pueden crecer tanto a pleno sol como en semisombra y no requieren riegos abundantes, lo que las vuelve ideales para quienes buscan practicidad.

Geranios: color todo el año

Clásicos de balcones, terrazas y ventanas, los geranios son una de las plantas más resistentes al sol. Florecen durante todo el año, ofrecen una amplia variedad de colores y no demandan cuidados complejos, ya que están naturalmente adaptados a la alta exposición solar.

Rosales: sol, color y perfume

Los rosales necesitan muchas horas de sol y toleran muy bien el calor. Existen en una enorme variedad de colores y aromas, lo que los convierte en protagonistas indiscutidos de jardines y canteros durante el verano.

Hortensias: tradición y abundancia floral

Las hortensias son arbustos de hoja caduca que florecen desde fines de la primavera y durante todo el verano. La especie más difundida es la Hydrangea macrophylla, originaria de Japón, introducida en la jardinería occidental a partir del siglo XVIII.

Pueden alcanzar entre 60 centímetros y 2 metros de altura y ofrecen flores que van del blanco al azul, rosado, lila o violeta, según la variedad. Son plantas de clima templado, toleran el frío moderado y se destacan por su larga floración, incluso como flor de corte.

Claveles: tonos vivos y sol directo

Los claveles son una excelente alternativa para quienes buscan flores coloridas que resistan el sol pleno. Hay variedades en blanco, rojo, rosa, amarillo, naranja y combinaciones múltiples. Son resistentes, vistosos y muy versátiles.

Lavanda: aroma y bajo mantenimiento

Reconocida mundialmente por su perfume, la lavanda es una planta que necesita mucho sol y riegos moderados. Sus flores lila o violetas decoran jardines y terrazas, y su aroma se utiliza en cosmética, perfumes y productos para el hogar. Es fácil de mantener y se adapta bien a distintas estaciones, incluso al frío.

Dalias y gerberas: protagonistas del verano

Las dalias son ideales para canteros estivales. Requieren sol pleno y riegos frecuentes, especialmente al atardecer. Existen en una amplia gama de colores y aportan un impacto visual inmediato.

Las gerberas, en cambio, son enemigas del frío y se lucen en verano con floraciones intensas y llamativas. Amantes del calor, son perfectas para dar vida y color al jardín durante la temporada más cálida.

Elegir plantas resistentes al sol no solo garantiza un jardín más saludable en verano, sino también espacios verdes llenos de color, perfume y vitalidad, capaces de soportar las altas temperaturas sin perder su encanto.