Un cambio para el Medio Maratón de Mar del Plata: dónde serán la largada y la llegada

El Medio Maratón de Mar del Plata tendrá su largada y llegada en Playa Grande. Habrá récord de inscriptos.

Los 21K de Mar del Plata es uno de los eventos más importantes del running argentino y compite con el Medio Maratón de Buenos Aires como el acontecimiento bisagra de la temporada. En esta ocasión, la costa atlántica estará minada de corredores el 9 de noviembre y, a diferencia de años anteriores, habrá un cambio en el lugar de largada y llegada.

Debido a obras que se están realizando en la zona de la rambla, donde habitualmente se parte y arriba, en la Plazoleta Almirante Brown, se determinó que el momento icónico de miles personas largando sea en Playa Grande, a la altura de las calles Guardavidas Guillermo Volpe y Primera Junta.

La largada será en dirección norte y ahí sí irán para el centro de la ciudad, siempre por la costa, darán la vuelta en Constitución, pasará por la escollera norte y finalizará nuevamente en Playa Grande. El circuito combina sectores rápidos y desafiantes, ideal para quienes buscan superar marcas personales mientras disfrutan la brisa del mar y la energía única de la ciudad.

No será la primera vez que se arranque desde Playa Grande, ya que en 2019 fue la última vez que se hizo desde ese lugar y luego se trasladó enfrente a la Plaza Colón.

