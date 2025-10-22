"Dale, tirale": tres adolescentes asaltaron a un repartidor y le dispararon antes de escapar

Tres delincuentes interceptaron a un repartidor mientras trabajaba, le robaron la moto y le dispararon antes de escapar. El hombre de 58 años se encontraba realizando un envío para una aplicación cuando fue interceptado por los ladrones que caminaban por la vereda.

Todo sucedió este lunes por la noche sobre la avenida 66, entre calle 21 y 22, en la localidad bonaerense de La Plata. Sin mediar palabra, los asaltantes le exigieron que les entregara el vehículo. “¡Dame la moto!“, le gritó uno de ellos.

Enseguida la situación se tornó más violenta y otro gritó: “¡Dale, tirale!“. Fue en ese momento, según relató la víctima, cuando el cómplice sacó un arma y le disparó.

El repartidor sufrió una herida en el muslo izquierdo, pero, afortunadamente, la bala solo lo rozó. De igual manera, terminó tendido sobre el asfalto e inmovilizado.

Luego del violento episodio, los vecinos alertaron a la Policía, una patrulla local se acercó a la zona y constató que la víctima presentaba una herida leve en la pierna. Rápidamente fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital local.

Las cámaras de seguridad de la zona permitieron a los investigadores determinar que los ladrones eran tres adolescentes, dos vestidos con camperas de color azul con capucha y uno con un buzo gris, quien habría sido el autor del disparo, según precisó el medio 0221. Con estos datos, intentan establecer el recorrido que hicieron tras escapar de la zona.

El caso fue caratulado como “robo calificado por el uso de arma de fuego” y quedó en manos de la fiscalía en turno.

Los vecinos de la zona, por su parte, se mostraron preocupados por los constantes hechos de inseguridad: “No es la primera vez que pasa. Cada semana hay un asalto distinto, esta vez podría haber costado una vida”, cuestionó un hombre.