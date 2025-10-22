“Movimientos imposibles”: un ufólogo internacional hizo viral la aparición de un ovni en Mar del Plata

El pasado 30 de septiembre un joven filmó un extraño objeto en el cielo marplatense y la noticia acerca de la enigmática imagen fue compartida por 0223. El video rápidamente se hizo viral y cobró difusión en medios nacionales y en las últimas horas, llegó a América del Norte.

Ese día, Matías, un marplatense que vive en la zona de República del Líbano al 1200, entre 11 de Septiembre y 3 de Febrero, registró la curiosa imagen en el cielo. “’¿Qué carajo es eso, boludo, amigo?”, comentó en su video.

Horas más tarde, el joven habló con 0223 y quiso explicar lo que vio desde la ventana de su casa. "Era redondo perfecto y bastante grande. Lo grabé hace un ratito, no sé qué podría ser. Era rarísimo”, admitió.

Este miércoles el ufólogo mexicano Jaime Maussan, que se presenta en las redes como un investigador desde el año 1970 sobre la aparición de Ovnis, replicó el video capturado en Mar del Plata y rápidamente el hecho fue comentado por sus miles de seguidores en las redes.

“Desde Mar del Plata, Matías registró un objeto metálico brillante desplazándose sobre el cielo. El video muestra movimientos imposibles para cualquier aeronave conocida”, escribió Maussan a través de la red social “X” y adjuntó la imagen de un pequeño plato volador.

Algunos de sus casi 500 mil seguidores, comentó el hecho con absoluta curiosidad, mientras que otros lo tomaron a chiste. “Es la nave de Milei, Jimmy”, dijeron.

Más allá de lo que despierta este tipo de hechos, por cierto inexplicables, genera distintas opiniones pero también pocas explicaciones que pueda dilucidar el origen de este objeto volador no identificado.